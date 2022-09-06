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الفارسي: أتوقع اندلاع مواجهات مسلحة بسبب تهور الدبيبة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

علّق رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، على منع ميليشيات مسلحة في طرابلس نوابًا بالبرلمان من الوصول إلى بنغازي الأمر الذي حال دون عقد جلسة لمناقشة تسمية رئيس جديد للمحكمة العليا.

وقال الفارسي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن مثل هذه الأفعال تشير إلى احتمالية اندلاع مواجهات مسلحة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهة الولاية، هو وراء منع النواب من السفر.

وقال الفارسي، إن سبب منع الدبيبة النواب من السفر، يعود إلى أن جلسة مجلس النواب كان مقرر لها أن تناقش ملف المحكمة العليا وأمور أخرى، ما قد يهدد وضع الدبيبة وسلطاته في الغرب.

الوسوم

#يوسف الفارسي الدبيبة طرابلس مجلس النواب نواب طرابلس

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الوطن الليبية

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