الدبيبة: تشرفنا برئاسة ليبيا لمجلس وزراء الخارجية العرب بعد غياب 9 سنوات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2022

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تشرفنا بترأس ليبيا الدورة الـ158 لمجلس وزراء الخارجية العرب، بعد غياب دام تسع سنوات عن الرئاسة.

وأعرب الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” عن تطلعه لأن تبذل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش جهودها لحشد الدعم العربي لإنجاح الانتخابات، وأن تعطى للمرأة العربية الريادة باعتبارها أول سيدة تتولي الرئاسة.

وترأست المنقوش رئيس الدورة العادية الـ (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اجتماعات الدورة التي انعقدت ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة بحكومة الوحدة الوطنية أن ليبيا تسلمت لمدة ستة أشهر المقبلة رئاسة المجلس الوزاري من لبنان بصفتها رئيساً للدورة السابقة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية الـ (158) لمجلس جامعة الدول العربية.