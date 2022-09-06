المنقوش أمام الجامعة العربية: استقرار ليبيا مصلحة إقليمية ودولية.. وسنتمكن من إجراء الانتخابات

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، أن استقرار ليبيا هو مصلحة إقليمية ودولية، مشددة على أن التزام الحكومة بأمن جيرانها هو التزام مبدئي، وأن خطر الإرهاب وعودته لاستهداف الآمنين والأبرياء والمصالح لم يختف ومكافحته هي مسؤولية تضامنية.

وقالت المنقوش في كلمتها أمام الدورة العامة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الرئاسي والتي تترأسها ليبيا، إن ليبيا عانت من ویلات الإرھاب ومن مخاطره، وأنها تركز جهودها الیوم في تعزیز قدرات حرس الحدود والأجھزة الأمنیة وتطویر قدرات مؤسساتها الأمنیة بما یعزز أمنها الداخلي والخارجي في مواجھة الإرھاب وضبط جميع منافذها ومعابرھا، لافتة إلى أن استمرار ھذه الجھود مقترن بعدم العودة بلیبیا إلى خانة الحرب والاقتتال.

وذكّرت الوزيرة بموقف الحكومة الرافض لعودة الحرب في ليبيا، داعية إلى ألا تكون قضية ليبيا مجرد بند على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية، أو باقي المحافل الدولیة لسنوات مقبلة، وقالت: «بالعمل الدؤوب والإرادة الوطنیة للیبیین وبدعم أشقائھم العرب الذي یجب أن یتواصل سنتمكن من إجراء انتخابات وطنیة في لیبیا وفق قوانین نزیھة وعادلة وقبلھا تھیئة الظروف الملائمة لإجرائھا في كل مناطق لیبیا، تحقیقًا لإرادة أكثر من 2 ملیون لیبي تسلموا بطاقات المشاركة بالانتخابات في أواخر العام الماضي».