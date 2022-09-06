وفد مصر يغادر «الوزاري العربي» أثناء كلمة المنقوش

غادر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والوفد الرسمي المرافق له، الثلاثاء، اجتماع وزراء الخارجية العرب، ضمن الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية، وذلك أثناء إلقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، كلمتها بعد تسلمها رئاسة الدورة من نظيرها اللبناني، في إشارة احتجاج على تولي المنقوش رئاسة الدورة، وهي وزيرة في حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.

وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي بشأن أسباب الانسحاب، فإن وسائل إعلام محلية وعربية نسبت إلى المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبوزيد، قوله إن «الانسحاب جاء تحفظاً على تولي المنقوش رئاسة الاجتماع، وهي وزيرة في حكومة منتهية ولايتها».

وخلال كلمتها عبرت المنقوش عن «الشكر والتقدير لوزراء الخارجية العرب الذين دعموا حق ليبيا في رئاسة المجلس في دورته الـ158».

وتباينت ردود الفعل في ليبيا حيال هذا الانسحاب. وكانت المنقوش قد التقت شكري في يونيو (حزيران) الماضي، وبحثت معه في العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.