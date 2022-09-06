المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

علقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، على مغادرة وزير الخارجية المصري سامح شكري الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقِد اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

وقالت المنقوش للصحفيين «إنها تحترم موقف الوزير المصري لكنها لا تتفق معه»، مؤكدة أن حضورها «مدعوم دوليًا كون حكومة الوحدة الوطنية الموقتة هي الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليًا في ليبيا بموجب عملية برلين ومؤتمر باريس».

– شكري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب قبيل كلمة المنقوش (فيديو)

وغادر وزير الخارجية المصري والوفد المرافق له الجلسة مع انتهاء كلمة وزير الخارجية اللبناني الذي ترأس الدورة السابقة لمجلس الوزراء العرب، وتسليمه الكلمة إلى وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس.

ووصفت وكالة «فرانس برس» مغادرة وفد مصر من الجلسة بـ«الانسحاب»، وقالت إنه يأتي «احتجاجًا على ترؤس نجلاء المنقوش للجلسة»، وأكد مراسلها بمقر الجامعة العربية شغور مقعد مصر خلال الجلسة. ولم يصدُر حتى الآن أي بيانات رسمية مصرية بشأن أسباب المغادرة.

مقعد وزير الخارجية المصري شاغرا بعد مغادرته الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، الثلاثاء 6 سبتمبر 2022. (بث مباشر)