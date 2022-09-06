شكري ينسحب من جلسة جامعة الدول العربية رفضا لتولي المنقوش رئاسة الجلسة 

العنوان – القاهرة

انسحب وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء من جلسات الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رفض لتولي نجلاء المنقوش رئاسة اللجنة.

وذكرت مصادر مطلعة أن وزير الخارجية المصري، طالب المنقوش بالاعتذار عن الرئاسة لهذه الدورة إلا أنها رفضت ذلك، مادفعه إلى الانسحاب رفضًا لذلك.

وكانت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا أعلنت أمس الإثنين، رفضها تولى الحكومة منتهية الولاية رئاسة الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

واعتبرت الحكومة في بيان لها أن الجامعة بهذا الإجراء تخالف دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة ليبيا في أزمتها والاعتراف بـ”الحكومة الليبية” ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.

وأوضحت الحكومة الليبية، أن مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار ووحدة البلاد وتمثل انحيازًا إلى طرف سياسي منتهي الولاية وفاقد الشرعية القانونية.