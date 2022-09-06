وزير الصحة يفتتح مجمع عيادات زاوية الدهماني بطرابلس

طرابلس 06 سبتمبر 2022 (وال)- افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح اليوم الثلاثاء، مجمع عيادات زاوية الدهماني الطبية بمدينة طرابلس، عقب انتهاء أعمال الصيانة والترميم وخروجه عن الخدمة لأكثر من 13 عامًا.

هذا وتم تجهيز مجمع العيادات الطبية وفق أحدث المواصفات، ويضم وحدة للعمليات، وعيادات خارجية في تخصصات الجلدية، والباطنة، والأطفال، والعيون، والنساء، والأسنان، والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة.

وسيقدم مجمع عيادات زاوية الدهماني، خدمات الفحص المقطعي المحوسب CT SCAN.

كما جرى تجهيزه بعيادة خاصة للأمراض النفسية وقسم علاج طبيعي وجهاز التصوير الشعاعي للكشف عن سرطان الثدي ومعمل تحاليل وصيدلية. (وال)

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