السويحلي: نرفض تحول مجلس الدولة إلى منصة لخدمة مصالح المشري

هاجم رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الحالي، خالد المشري، رافضا تحول المجلس لمنصة مصالح للأخير، وفقا لقوله.

وقال السويحلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نرفض تحول مجلس الدولة إلى منصة يستغلها المشري لتحقيق مصلحته الخاصة وترويج الادعاءات وتزوير الحقائق كما جاء في إحاطته التي لم يسلم منها حتى حلفائه”، بحسب تعبيره.

وأضاف “المجلس سيفقد تأثيره ويُهمش دوره وربما يخرج أو يُخرج تماما من المعادلة السياسية اذا لم يستعيد إرادته ويتصدى لممارسات المشري الكارثية”، على حد وصفه.