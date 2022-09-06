شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس وسرت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء القيام بأعمال صيانة في العاصمة طرابلس ومدينة سرت.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” توصيل دائرتي غرب طرابلس – الزاوية رقم ( 1و2 ) جهد 220 ك.ف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي استمرت على مدى سبعة أيام متتالية نتيجة الاشتبكات التي حدثت خلال الفترة الماضية .

وبينت الشركة العامة للكهرباء أنه يجري العمل على تنفيذ مشروع تجهيز محطة تحويل جارف بمدينة سرت جهد 11/66 ك . ف بهدف إعادة تأهيل المحطة واستبدالها بمعدات جديدة لتحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية في المنطقة.