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شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس وسرت

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء القيام بأعمال صيانة في العاصمة طرابلس ومدينة سرت.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” توصيل دائرتي غرب طرابلس – الزاوية رقم ( 1و2 ) جهد 220 ك.ف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي استمرت على مدى سبعة أيام متتالية نتيجة الاشتبكات التي حدثت خلال الفترة الماضية .

وبينت الشركة العامة للكهرباء أنه يجري العمل على تنفيذ مشروع تجهيز محطة تحويل جارف بمدينة سرت جهد 11/66 ك . ف بهدف إعادة تأهيل المحطة واستبدالها بمعدات جديدة لتحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية في المنطقة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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