مؤسسة النفط تؤكد حرصها على توفير الغاز وفق المتاح

الوطن| متابعات

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، تعاونها التام والمطلق مع الشركة العامة للكهرباء وأنها في تواصل مستمر وتنسيق دائم معها.

وقالت المؤسسة في بيان، إنها تابعت ما نشر على الصفحة الرسمية لشركة الكهرباء بشأن نقص إمدادات الغاز لمحطتي الزويتينة والسرير الغربي والتي كانت السبب في فقدان 280 ميغاوات، حسب ذكرهم.

وأكدت المؤسسة حرصها على توفير الإمدادات المتاحة من الغاز للمستهلكين رغم ما تعانيه من عدم تنفيذ العمرات وأعمال الصيانة المجدولة خلال السنوات الماضية بسبب شح التمويل والظروف الأمنية.

وأشار البيان إلى أن توقف حقل الفارغ المرحلة الثانية فقط مع استمرار المرحلة الأولى دون توقف كان لأقل من نصف يوم تقريبًا وتم تعويض جزء من الغاز المفقود بتشغيل حقل الساحل وأن هذه التوقفات متوقعة بسبب طبيعة العمليات والأسباب سالفة الذكر والمعالجة الصحيحة أن يتم التنسيق بوقت كافٍ مع الجهات المختصة لتوفير الوقود البديل اللازم لتوليد الكهرباء بشكل احتياطي لاستعماله عند الحاجة.

ووجه مجلس إدارة المؤسسة الشكر والتقدير للعاملين بحقل الفارغ لجهودهم المبذولة في إنجاز أعمال ال الصيانة في زمن قياسي.