السودان: نواصل جهود إجلاء مواطنينا من ليبيا 

أكدت وزارة الخارجية السودانية تواصل جهودها لإجلاء كل مواطنيها الراغبين في العودة الطوعية من ليبيا وذلك عبر تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والجهات ذات الصلة الأخرى.

وذكرت الوزارة، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا، أنه من المقرر وصول طائرة من طرابلس مساء اليوم الثلاثاء على متنها (165) مواطناً سودانياً من الراغبين في العودة طوعياً من ليبيا

وأضافت وزارة الخارجية السودانية أنها نظمت حوالي (6) رحلات عودة طوعية من طرابلس منذ مطلع هذا العام في إطار برنامج العودة الطوعية حيث عاد ما يفوق ألف مواطن سوداني.