المنقوش تعلق على انسحاب وفد مصر من اجتماع وزراء الخارجية العرب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

06 September, 2022

علقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على انسحاب وفد مصر الرسمي من اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري احتجاجا على تولي المنقوش رئاسة الدورة الجديدة للمجلس ( 158 ) خلفا للبنان.

وقالت المنقوش للصحفيين نحن نحترم موقف وزير الخارجية المصري ولكن “ليس بالضرورة نتوافق معه” لأنه مخالف للمادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية وأيضا قرارات مجلس الأمن.

وأضافت المنقوش أن حضورها إلى الجامعة العربية مدعوم بمواثيق دولية مثل اتفاق جنيف والصخيرات وبرلين 1 و2 ومؤتمر باريس ومؤتمر استقرار ليبيا والتي تؤكد جميعها أن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الانتقالية الأخيرة وصولا للانتخابات.

ويأتى الاجتماع فى أعقاب انعقاد اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الجامعة، والاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربى – الإسرائيلى، ويتضمن عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائى العربى وسرقة إسرائيل للمياه فى الأراضى العربية المحتلة، والجولان العربى السورى المحتل.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلى ويتضمن عددا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية؛ ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة؛ والجولان العربي السورى المحتل.