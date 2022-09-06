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شكري ينسحب من اجتماع وزراء الخارجية العرب رفضا لتولي المنقوش رئاسة الاجتماع

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – القاهرة 

انسحب، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء من جلسات الدورة الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية رفضا، لتولي وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، رئاسة الجلسات.

وذكرت، مصادر مطلعة أن وزير الخارجية المصري، طالب المنقوش، بالاعتذار عن الرئاسة، لهذه الدورة، إلا أنها رفضت ذلك، ما دفعه إلى الانسحاب رفضًا لذلك.

وانسحب الوفد المصري قبيل إلقاء المنقوش كلمتها دون إصدار أي بيان حول ذلك.

وكانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، أعلنت أمس الإثنين، رفضها تولى الحكومة منتهية الولاية رئاسة الدورة الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.  

واعتبرت الحكومة، في بيان لها، أن الجامعة بهذا الإجراء تخالف دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة ليبيا في أزمتها والاعتراف بـ”الحكومة الليبية” ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.  

وأوضحت الحكومة الليبية، أن مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار ووحدة البلاد وتمثل انحيازًا إلى طرف سياسي منتهي الولاية وفاقد الشرعية القانونية. 


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صحيفة العنوان الليبية

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