مينت: لا توجد حالات انتحار كثيرة في ليبيا رغم تمزقها بسبب الحرب

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “مينت” الهندية الناطقة بالإنجليزية عن أبرز البيانات المتعلقة بمؤشر السعادة وحالات الانتحار في دول العالم ومنها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أشار إلى ليبيا من بين الدول الأكثر مرونة من ناحية مؤشر السعادة قياسًا بدول أخرى لا تمر بظروفها القاهرة.

وأضاف التقرير: إن ليبيا لا يوجد بها حالات انتحار عالية قياسًا بباقي الدول المستقرة رغم أن الحروب مزقتها.

ترجمة المرصد – خاص

