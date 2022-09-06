الخارجية المصرية: مصر تتحفظ على تولي الرئاسة من ممثل حكومة منتهية الولاية

الوطن| رصد

علق الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، “أحمد حافظ”، على انسحاب الوفد المصري من اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية.

حافظ وتصريحات صحفية، قال إن الوفد غادر الاجتماع بالتزامن مع إلقاء وزيرة الخارجية في الحكومة المنتهية “نجلاء المنقوش” لكلمتها، مبيناً أن مصر تتحفظ على تولي الرئاسة من ممثل حكومة منتهية الولاية.

وتسلمت المنقوش رئاسة الدورة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، من وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، قبل جلسة تشاورية مغلقة.