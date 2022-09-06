ضبط شاب بتهمة الإتجار في المخدرات وإطلاق النار وترويع المواطنين ببنغازي

ألقت مديرية أمن بنغازي القبض على شاب أطلق النار على مواطنين واحتجز ذويه في منزل بمنطقة طابلينو.

وذكرت المديرية، في إيجاز صحفي، أن “المقبوض عليه متهم بالاتجار بالمخدرات”، لافتة إلى أنه “شوهد أثناء عملية القبض وهو يطلق الرصاص على المواطنين ويقوم بترويعهم”.

وأكمل الإيجاز؛ أن “عناصر الأمن تعاملوا معه بشكل مباشر إلى حين نفاد ذخيرته وقبضوا عليه دون حدوث أي أضرار بشرية”.

وأوضحت المديرية أن “المتهم يدعى (م.س.م) وهو من مواليد 1997 واعترف بما نُسب إليه من اتهامات حول الاتجار بالمخدرات في منطقة أبوهديمة”.

وأشار الإيجاز؛ إلى أن “المتهم عليه بلاغات في مراكز الشرطة بالمدينة، بعدة تهم من بينها الشروع في القتل والسرقة وإيذاء الناس وإطلاق النار على المواطنين، وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة أربع سنوات”.

وأوضحت المديرية أن المتهم “يمتلك أحد أكشاك بيع المخدرات بمنطقة بوهديمة”، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة.