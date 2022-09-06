برلمانية مغربية تستفسر وزير خارجيتها عن الجالية المقيمة في ليبيا

وجهت نائبة برلمانية بمجلس النواب المغربي، استفسارا إلى وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، بشأن مشاكل الجالية المغربية المتواجدة بالديار الليبية، معتبرة أن تأخر إعادة فتح القنصلية المغربية في طرابلس، يفاقم معاناة الجالية المغربية، إذ يهدد أفرادها بفقدان وظائفهم، وحرمانهم من السفر وإعادة التسجيل في المؤسسات التعليمية، لتعذر تجديد وثائقهم الثبوتية لغياب تمثيلية دبلوماسية للبلاد.

ونبهت النائبة، وزير الخارجية، للمشاكل التي يعيشها المغاربة في ليبيا، خاصة من انتهت انتهاء صلاحية جوازات سفرهم ولم يتمكنوا من تجديدها ولا يستطيعون في الوقت ذاته مغادرة ليبيا او إيجاد فرص العمل.

وطالبت النائبة، الوزير بتوضيح التدابير التي يمكن اتخاذها، من أجل تدارك هذا الوضع الذي توجد به الجالية المغربية بليبيا.

وسبق أن وجهت النائبة البرلمانية عويشة زلفى، عن الفريق الاتحادي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية ، ناصر بوريطة ،بشأن إعادة فتح السفارة المغربية في ليبيا وحل مشاكل الجالية المغربية المتواجدة هناك.

يذكر أن الجالية المغربية تعاني منذ اندلاع الصراع في دولة ليبيا وإغلاق السفارة المغربية، من مشاكل تعيق حصولها على الوثائق وتجديد وجوازاتها مما يدفعهم للتنقل للسفارة المغربية في دولة تونس التي تعرف ضغطا كبيرا.