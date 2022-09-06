معلقة على انسحاب الوفد المصري.. المنقوش: حضوري لاجتماعات الجامعة العربية مدعوم بمواثيق دولية

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قالت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، إن حضوري اليوم لاجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مدعوم بـ “مواثيق دولية” تقول إن حكومة الوحدة هي الحكومة الانتقالية الأخيرة لليبيا وصولا للانتخابات.

وعلّقت المنقوش، على مغادرة وفد مصر برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، لاجتماع وزراء الخارجية العرب، برئاسة المنقوش، قائبة: “نحن نحترمه وليس بالضرورة أن نتوافق معه لأنه مخالف لميثاق للمادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية”.

وأضاف: “إننا نعتبر أن هذا لا يمثل وجهة نظر بعض الزملاء الآخرين، ونتمنى أن نصل لاتفاق قريب ويكون هناك حوارًا حول هذه المسألة”.

وانسحب الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري من اجتماع وزراء الخارجية العرب قبيل إلقاء المنقوش كلمتها دون إصدار أي بيان حول ذلك.

وترأست المنقوش، الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية، رغم معارضة الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا لهذه الخطوة.

وأعلنت حكومة باشاغا، الإثنين، رفضها تولى الحكومة منتهية الولاية رئاسة الدورة الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

واعتبرت الحكومة، في بيان لها، أن الجامعة بهذا الإجراء تخالف دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة ليبيا في أزمتها والاعتراف بـ”الحكومة الليبية” ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.

وأوضحت الحكومة الليبية، أن مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار ووحدة البلاد وتمثل انحيازًا إلى طرف سياسي منتهي الولاية وفاقد الشرعية القانونية.