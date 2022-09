الكيلاني تتابع جهود صندوق التأمين الصحي لتوفير خدمات للمتقاعدين

ليبيا- التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني بالقائمين على إدارة صندوق التأمين الصحي المختص بتقديم خدماته إلى المتقاعدين.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تكريس اللقاء لمناقشة عمل الصندوق والمراحل التي وصل إليها لإنجاز مشروعه، لا سيما ما يتعلق بعمليات التسجيل وإصدار البطاقات، ناقلًا عن الكيلاني تشديدها على ضرورة وصول خدماته للمتقاعدين بكافة المناطق.

وأضاف البيان: إن الشركة المنفذة للمشروع تعمل على تجهيز مجمع عيادات القرضة بمدينة سبها لتقديم خدمات التأمين الصحي للمتقاعدين في الجنوب، على أن يتم ذلك لأحد المراكز في الشرق خلال الفترة القادمة. مبينًا التفاق على آلية ربط بطاقات التأمين الصحي بالرقم الضماني.

وتابع البيان: إن الهدف من هذا الربط هو تمكين العاملين في القطاع الخاص ومن يعملون لحساب أنفسهم من الاستفادة من هذه الخدمة، مع ربط الشركة ببيانات المستفيدين عبر منظومة الوزارة مع الجهات التابعة لتسهيل الوصول المعلوماتي بشكل آمن وضمن رؤية الكيلاني لرقمنة عمل الوزارة.

