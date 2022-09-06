شلوف: لو مارست مصر  ضغوطاً حقيقية لمنعت المنقوش حتى من شغر كرسي ليبيا في الجامعة

أكد رئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن “الجميع يدرك حجم النفوذ المصري في جامعة الدول العربية بخلاف أنها دولة المقر والمستقر، فإن مسألة تولي وزراء خارجية المتقاعدين منصب الأمين العام للجامعة العربية صارت عرفاً وتقليد”.

وقال «شلوف» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “فلو مارست الخارجية المصرية ضغوط حقيقية، لمنعت المنقوش وحكومتها منتهية الولاية، من شغر كرسي ممثل الدولة الليبية في الجامعة العربية، وليس فقط منعها من ترؤس الاجتماع الوزاري”.

وتابع؛ “لكن الخارجية المصرية اختارت أن تمسك العصا من المنتصف، وأن تجامل المنتهية الولاية بالسماح للمنقوش بترؤس الاجتماع الوزاري، وتجامل البرلمان وحكومته بالانسحاب اعتراضاً على ترؤس المنقوش للاجتماع”.