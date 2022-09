ليبيا – اجتمع وزير الصناعة والمعادن بحكومة تصريف الأعمال أحمد أبو هيسة مع القائمين على إدارة وتسيير شؤون النهوض بالواقع العام للقطاع الصناعي في ليبيا.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية مفتاح عقيلة ومديرها العام سمير عبد الحفيظ شهد تأكيد أبو هيسة على ضرورة متابعة ملف الديون المستحقة من الجهات كافة لصالح الهيئة بالإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها.

ووفقًا للبيان شدد الوزير على أهمية التواصل مع الجهات العامة والخاصة لبحث إمكانية الدخول بشركة واستثمار في المشاريع الصناعية بعد إعداد دراسات جدوى اقتصادية لها، وبالشكل الداعم للاقتصاد الوطني، وبما يسهم في تشغيل الأيدي العاملة من الشباب.

وأضاف البيان: إن المجتمعين اتفقوا على توطين بعض المشاريع والمصانع بالمناطق المختلفة المعتمدة مدخلاتها على المنتجات الزراعية، ووفقًا لما هو متاح منها لكل منطقة وتفعيل دور الهيئة ومنحها الصلاحيات المالية والإدارية، بحسب ما هو ممنوح منها.

The post أبو هيسة: لا بد من الدخول بمشاريع شراكة واستثمار لتشغيل الأيدي العاملة الشابة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية