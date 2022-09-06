شركة أمريكية لـ”المشاي”: نبذل أقصى جهد لدعم “شركة الكهرباء”

الوطن|متابعة

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي، مع ممثل الشركة الأمريكية “أحد الشركات الرائدة في مجال انتاج الطاقة”.

حيث أن اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء والشركات الامريكية الرائدة في مجال انتاج الطاقة الكهربائية.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل بناء جسر تواصل ورفع التعاون مع الشركات الأمريكية بما يخدم استقرار الشبكة ورفع قدرتها الإنتاجية.

وعلى هامش اللقاء بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في مجال الطاقة البديلة واستعراض إمكانية الشركة الأمريكية بالدخول بقدراتها وإمكانياتها في سبيل تحسين وضع الكهرباء في ليبيا بخطط تكون نتائجها قصيرة المدى.