الدبيبة: نرفض المراحل الانتقالية والوصول للسلطة عبر المؤامرات

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه مع أعيان وحكماء منطقة طرابلس الكبرى، اليوم الثلاثاء، تعهده بالعمل على الاستحقاق الانتخابي رغم التحديات والصعوبات، مؤكدًا رفضه المطلق للمراحل الانتقالية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء الدبيبة وحكماء وأعيان طرابلس الكبرى، الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء، بحضور وزيري الحكم المحلي بدرالدين التومي، والإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووكيل وزارة الرياضة جمال أبونوارة، جرى خلاله مناقشة الشأن السياسي المحلي، والأوضاع الأمنية لبلديات طرابلس الكبرى.

وقال الدبيبة في كلمته للحضور إن «أن هدفنا الأساسي هو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية»، مجددًا رفضه «الوصول للسلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، والرفض المطلق للمراحل الانتقالية».

وترحَّم الدبيبة على أرواح ضحايا الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها مدينة طرابلس قبل أيام، مؤكدًا اهتمامه بالجرحى وتوفير العلاج اللازم لهم، وتشكيل لجان حصر الأضرار لتعويض المتضررين من تلك الأحداث الدامية.

كما أكد الدبيبة للحضور على «ضرورة إلغاء أي معسكرات أو تمركزات أمنية داخل بلديات طرابلس»، مشددًا على «تفعيل دور مراكز الشرطة والجهات الأمنية» الرسمية.

وأكد كذلك على «أن الانتخابات التشريعية والرئاسية استحقاق وطني، سنعمل على تحقيقه رغم التحديات والصعوبات» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.