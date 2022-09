الحامي: أحلنا مادتي ترشّح مزدوجي الجنسية وتعديل السّلطة التشريعية إلى لجان مجلس الدولة لإبداء الرأي

ليبيا – قال نعيمة الحامي عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن رئيس المجلس خالد المشري قدّم خلال جلسة المجلس أمس الإثنين إحاطة حول زيارته لتركيا والأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

الحامي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” قالت: “تمّت مناقشة مواد القاعدة الدّستورية وإحالة مادتي ترشّح مزدوجي الجنسية وتعديل السّلطة التشريعية إلى لجان المجلس لإبداء الرأي وعرضها بالجلسة القادمة”.

