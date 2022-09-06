مصدر طبي: عدد ضحايا اشتباكات طرابلس ارتفع لـ 44 قتيلًا

الوطن|متابعة

أكد مصدر طبي بوزارة الصحة بالحكومة منتهية الولاية أن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي 26 و27 أغسطس الماضي، تجاوزت 40 قتيلًا و159 جريحًا.

وقال المصدر الطبي في تصريحاتٍ صحفية، إن عدد قتلى الاشتباكات ارتفع خلال هذا الأسبوع إلى 44 قتيلًا بعد ما تُوفي عدد من الجرحى متأثرين بإصابتهم بعدما نقلوا إلى المستشفيات والمصحات لتلقي العلاج، حيث أعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة منتهية الولاية الثلاثاء الماضي تحويل 59 مصابًا من ضحايا الاشتباكات التي شهدتها مؤخرًا العاصمة طرابلس من المستشفيات العامة إلى المصحات الخاصة.

وأشارت الوزارة في رسم توضيحي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى تحويل 36 حالة إلى مصحة إيوان بواقع 18 مصابًا إلى قسم الإيواء و8 إلى العناية الفائقة، منوهةً إلى تحويل 33 مصابًا إلى مستشفى الاستقلال، من بينهم 22 مصابًا في قسم الإيواء و11 آخرين في العناية الفائقة.