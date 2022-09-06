«المنقوش»: انسحاب وزير الخارجية المصري مخالف لقرارات مجلس الأمن

أكدت نجلاء المنقوش وزير خارجية حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، على احترام موقف رئيس الخارجية المصري سامح شكري بالانسحاب من الجلسة.

وقالت «المنقوش» في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب، إن احترام موقف سامح شكري لا يعني بالضرورة التوافق معه، مبينة أنه “مخالف لميثاق الجامعة العربية، وتحديدا المادة الـ 8، ومخالف لقرارات مجلس الأمن”.

وأضافت؛ “حضوري اليوم مدعوم دوليا بمواثيق دولية اتفاق جنيف والصخيرات وبرلين 1 و2، التي تقول إن حكومة الوحدة هي الحكومة الانتقالية وصولا للانتخابات”.بحسب قولها.

وختمت «المنقوش» موضحة أنها تتمنى الوصول لاتفاق قريبا وسيكون هناك حوارًا حول هذه المسألة”.