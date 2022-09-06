المنقوش تبحث مع وزير خارجية قطر العلاقات الثنائية بين البلدين

بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية قطر سلطان المريخي، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين وسُبل تنميتها وتعزيزها.

وتطرق الاجتماع الذي انعقد على هامش أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة ليبيا، إلى مناقشة «مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا؛ بما يعزز المصالح المشتركة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

– المنقوش تلتقي في القاهرة وزيري خارجية المغرب والأردن

وعبّر وزير خارجية قطر عن تهانيه للوزيرة نجلاء المنقوش لكونها أول وزيرة خارجية عربية (امرأة) تتولى رئاسة مجلس الجامعة الوزاري، مؤكدًا «دعمه الكامل لرئاسة ليبيا لمجلس جامعة الدول العربية لأعمال الدورة العادية 158».