دعت الدول العربية لاتخاذ موقف مماثل.. خارجية حكومة باشاغا تثمن موقف مصر من حكومة الدبيبة

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دعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الدول العربية إلى اتخاذ موقف مماثل، لموقف مصر الرافض لشرعية حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأعربت الخارجية، في بيان، عن تقديرها لموقف وزارة الخارجية المصرية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء.

وقالت، إن هذا الموقف أبان عن احترام للشرعية الوطنية والتزاما بخيارات الأجسام المنتخبة ومناصرة لحق الليبيين في استرداد وامتلاك العملية السياسية.

ودعت الخارجية، جامعة الدول العربية وأمانتها إلى “فك الارتباط” نهائيا بحكومة الوحدة، كونها منتهية الولاية ومسحوب منها ثقة مجلس النواب، وأن يقتصر حصرا التعامل مع الحكومة الليبية الشرعية .

وانسحب، الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء من جلسات الدورة الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية رفضا، لتولي وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، الرئاسة.

وقال، متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن انسحاب الوفد المصري من جلسة الجامعة العربية جاء بعد تولي وزيرة خارجية حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، الرئاسة.

وأضاف، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن الانسحاب جاء متماشيا مع موقف مصر من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأنها انتهت ولايتها الشرعية.