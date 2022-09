التكبالي يحمل الجهات الأمنية بمطار معيتيقة مسؤولية منع النواب من مغادرة المطار نحو بنغازي

ليبيا – حمل عضو مجلس النواب علي التكبالي الجهات الأمنية بمطار معيتيقة مسؤولية منع النواب من مغادرة المطار نحو بنغازي وعدم منح إذن للطائرة بالمغادرة.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” قال: “تفاجأنا اليوم بمنع قرابة 30 نائبًا من مغادرة مطار معيتيقة لحضور الجلسة”.

وأضاف: “أن عددًا من النواب تواصلوا معنا عبر الهاتف وأبلغونا بمنعهم من السفر من طرابلس إلى بنغازي”.

التكبالي أشار إلى أن جلسة أمس الإثنين هي جلسة اعتيادية، وتغيب عنها بعض النواب بسبب تعثر قدومهم من طرابلس وتم إلغاؤها.

