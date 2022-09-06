آمر اللواء 128 “يتفقد” مواقع وحدات اللواء العسكرية

الوطن|متابعة

أجرى آمر اللواء 128 المعزّز العميد حسن الزادمة، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمواقع وحدات اللواء العسكرية، التي تؤمّن محيط حقل الشرارة النفطي جنوبي البلاد.

واطّلع الزادمة على أوضاع الكتيبة 218 التابعة للواء، وجهاز حرس المنشآت النفطية، وذلك ضمن جولته التي تستمر لأيام بالمنطقة الجنوبية؛ للوقوف على العوائق والاحتياجات التي تواجه الوحدات العسكرية، خلال تأديتهم لواجبهم الوطني في حماية قوت الليبيّين.

وأكد آمر اللواء على زيادة آلية التنسيق وتنظيم التأمين الداخلي والخارجي للمواقع الحيوية، مع آمر قوة عمليات الجنوب لواء مبروك سحبان وآمر المنطقة العسكرية لواء جماعة مسعود.