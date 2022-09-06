«العامة للكهرباء» تبحث التعاون مع شركة أمريكية لخدمة استقرار الشبكة ورفع قدرتها الإنتاجية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تفاصيل اجتماع رئيس الشركة محمد عمر المشاي، مع ممثل الشركة الأمريكية , أحد الشركات الرائدة في مجال إنتاج الطاقة.

وأوضح بيان شركة الكهرباء؛ أن “اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء والشركات الأمريكية الرائدة في مجال ‘إنتاج الطاقة الكهربائية”.

وأضاف؛ “وتم خلال اللقاء مناقشة سبل بناء جسر تواصل ورفع التعاون مع الشركات الأمريكية بما يخدم استقرار الشبكة ورفع قدرتها الانتاجية”.

وأردف البيان؛ “وعلى هامش اللقاء بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من خبرة الشركات الأمريكية في مجال الطاقة البديلة واستعراض امكانية الشركة الأمريكية بالدخول بقدراتها وامكانياتها في سبيل تحسين وضع الكهرباء في ليبيا بخطط تكون نتائجها قصيرة المدى”.

وختم البيان؛ موضحًا أن “رئيس مجلس الإدارة أثنى على الجهد والتعاون الكبير المنتظر بين الطرفين”، و من جهته أكد ممثل الشركة الامريكية على “حث شركته لبذل أقصى الجهد في تقديم الدعم اللازم للشركة العامة للكهرباء بليبيا”.