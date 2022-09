بن شرادة: أعضاء مجلس الدولة اتفقوا على أهمّية إجراء الانتخابات على أن تُنفّذها حكومة قوية موحّدة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن المجلس ناقش في جلسته أمس الإثنين المسار الدّستوري والعراقيل التي حالت دون استكمال هذا المسار.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أشار إلى أن الجلسة عُلقت إلى الأسبوع المقبل لمناقشة المسار التنفيذي.

وأكد أن الأعضاء اتفقوا بالإجماع خلال الجلسة على أهمّية إجراء الانتخابات في أقرب وقت وتُنفّذها حكومة قوية موحّدة قادرة على إجرائها في كامل التراب الليبـي.

ونوه إلى أن مجلس الدّولة ينأى بنفسه عن الصّراع الحاصل بالسّلطة القضائية، والتزم بما جاء في اتفاق “بوزنيقة” المتعلّق بالمناصب السّيادية، وأحال موافقته سابقًا على الشّخصية المرشّحة من الجمعية العمومية بالمحكمة العليا لتولّي منصب رئيس المحكمة إلى مجلس النواب.

