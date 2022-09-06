الخارجية الليبية: نقدر “موقف” مصر في اجتماع جامعة الدول العربية

الوطن|متابعة

قدرت وزارة الخارجية الليبية موقف وزارة الخارجية بجمهورية مصر في اجتماع جامعة الدول العربية، باعتباره موقف ينم عن احترام الشرعية الوطنية والالتزام بخيارات الأجسام المنتخبة ومناصرة حق الليبيين في استرداد وامتلاك العملية السياسية.

ودعت الخارجية كل الدول العربية إلى اتخاذ موقف مماثل تتجسد فيه روح الأخوة ووحدة المصير من خلال احترام إرادة الليبيين وأجسامهم المنتخبة في اختيار حكومتهم الشرعية.