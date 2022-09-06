الخارجية المصرية: المنقوش ممثلة حكومة منتهية الولاية

قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن «الوفد المصري غادر اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية مع تولي نجلاء المنقوش (وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة) تحفظًا من مصر على تولي الرئاسة من ممثل حكومة منتهية ولايتها»، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، غادر وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له الجلسة الافتتاحية مع انتهاء كلمة وزير الخارجية اللبناني الذي ترأس الدورة السابقة لمجلس الوزراء العرب، وتسليمه الكلمة إلى وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس.

وقالت المنقوش، إن الواقع الليبي يشهد عملية تهويل في بعض وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن استخدام لفظ حكومة منتهية وأخرى شرعية استخدام غير دقيق للواقع.

وأضافت، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب، “إن حكومة الوحدة الوطنية من أول يوم لها حاولت جاهدة أن تكون توافقية تمثل كافة اطياف الدولة الليبية، مشيرة إلى أنه كان من المفترض إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي لكن كان ذلك صعبا لظروف أمنية ولوجيستية ولعدمم وجود قاعدة دستورية.

وذكرت “أن الحديث عن وجود حكومة شرعية وغير شرعية ومنتهية الولاية ي تعد مفرادات غير دقيقة وهي التي تساعد على توسع الأزمة والانقسام”.