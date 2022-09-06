بلدية طبرق تحذر المواطنين من شراء اللحوم غير المختومة والمذبوحة خارج السلخانة العامة

حذرت بلدية طبرق، اليوم الثلاثاء، المواطنين من شراء اللحوم غير المختومة والمذبوحة خارج السلخانة العامة بالمدينة بسبب الأمراض التي يجري اكتشافها عن طريق الطبيب البيطري المعتمد.

وأكد مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد، لـ«بوابة الوسط» إعدام 69 رأسًا من الأغنام والماعز والأبقار والإبل خلال شهر أغسطس الماضي بسبب اكتشاف إصابتها بعدد من الأمراض.

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وأضاف فؤاد أن رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية، أكد استمرار حملة متابعة المجازر، ونبه إلى أنه سيجري إغلاق المخالف منها ومصادرة اللحوم غير المختومة وإحالة أصحاب المجازر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وطالب فؤاد المواطنين بضرورة التعاون مع جهاز الحرس البلدي، والإبلاع عن أي مجزر مخالف يقوم ببيع اللحوم غير المختومة، التي قد تكون مصابة بأمراض وتكون غير صالحة للاستهلاك البشري.