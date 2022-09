خبير اقتصادي: بطالة الشباب سيكون لها تداعيات وستتطور إلى تداعيات اجتماعية (فقر وجريمة)

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة إن الأولوية لعلاج الأمراض التي تفتك بجسد الاقتصاد الوطني، تكون بدايتها من مواجهة الركود الذي يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، لأن أغلب المجتمع الليبي من شريحة الشباب، وبطالتهم عن العمل لها تداعيات اقتصادية في المدى القصير، وستتطور إلى تداعيات اجتماعية (فقر وجريمة)، ومن ثم تزداد الأزمات السياسية والأمنية.

أبو سنينة وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” دعا إلى التركيز على الإنتاج المحلي غير النفطي لدعم النمو والخروج من حالة الركود وامتصاص أي صدمة من إقفال الحقول والموانئ النفطية أو انهيار أسعار النفط العالمية، وفي الوقت نفسه خلق فرص عمل تساهم في تخفيف العبء على القطاع العام في عملية التوظيف، وتوفير فرص عمل، بعد أن تكدّس السوق بالبطالة المقنعة.

