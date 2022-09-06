حكومة الدبيبة تبحث التعاون العسكري مع إيطاليا

عقدت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اجتماعا مع السفير الإيطالي بليبيا والملحق العسكري بالسفارة، وذلك لبحث التعان بين الجانبين في مجال التدريب.

وذكرت الوزارة التابعة للحكومة المؤقتة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن مدير مكتب وزير الدفاع التقى السفير الإيطالي بليبيا، بحضور الملحق العسكري بليبيا ورئيس بعثة التعاون بين الجانبين في مجال التدريب.

وأضافت، أن اللقاء شمل طرح العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والسعي للارتقاء بمستوى التعاون للوصول إلى النتائج المستهدفة في ظل الاحترام المتبادل بين البلدين، والعمل على إزاحة كل العقبات التي تواجه نجاح هذا التعاون.