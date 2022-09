المشري: المسؤولون الأتراك شددوا على ضرورة الإسراع بإنجاز الانتخابات الليبية بصورة عاجلة

ليبيا – عقد مجلس الدولة الاستشاري أمس الإثنين جلسته التاسعة والسبعين، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري ونائبيه ناجي مختار وعمر بوشاح ومقرر المجلس بلقاسم دبرز في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

المجلس ناقش في جلسته مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد؛ أبرزها الاشتباكات التي حصلت في العاصمة طرابلس قبل أيّام.

وطالب المشري بالتحقيق في هذه الاشتباكات، كما اعترض عدد من أعضاء المجلس على إجراء أي محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري، وبهذا الصّدد تم تكليف اللجنة القانونية بالمجلس بإعداد رد قانوني بالخصوص يبين عدم جواز محاكمة مواطنين مدنيّين أمام القضاء العسكري أو النّيابة العسكريّة.

وفي ختام كلمته، أحاط المشري أعضاء المجلس بخلاصة زيارته الرسمية التي قام بها إلى تركيا؛ حيث التقى عددًا من المسؤولين الأتراك؛ منهم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس المخابرات، وقد أعرب المسؤولون الأتراك للمشري عن رؤيتهم للحلّ في ليبيا بأنّه لا يمكن أن يكون إلا بالحوار، بعيدًا عن استخدام لغة العنف والسّلاح، وضرورة الإسراع بإنجاز الانتخابات بصورة عاجلة.

