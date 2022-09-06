القائم بأعمال البعثة: لا حل عسكري للانسداد الانتخابي

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أجرى وفد من مصراتة زيارة اليوم إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لطرح أفكارهم حول سبل حل الأزمة السياسية في ليبيا.

وأكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أنه لا حل عسكري للانسداد الانتخابي والتنفيذي، حيث عبّر الشعب الليبي بوضوح عن تطلعه لاختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات الليبية عبر انتخابات ديمقراطية.