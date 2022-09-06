القائم بأعمال البعثة: لا حل عسكري للانسداد الانتخابي

الوطن|متابعة
أجرى وفد من مصراتة زيارة اليوم إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لطرح أفكارهم حول سبل حل الأزمة السياسية في ليبيا.
وأكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أنه لا حل عسكري للانسداد الانتخابي والتنفيذي، حيث عبّر الشعب الليبي بوضوح عن تطلعه لاختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات الليبية عبر انتخابات ديمقراطية.
هذا وتولي الأمم المتحدة الأولوية للعمل مع جميع الأطراف الليبية لتيسير التوصل إلى اتفاق على مسار للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.
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