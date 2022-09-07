الإمارات: نتطلع للعمل مع المبعوث الأممي الجديد في ليبيا

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تطلعها للعمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في إطار رؤيتها الداعمة للجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ليبيا.

وقالت سفارة الإمارات لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر»، إنها «تُرحب بتعيين عبدالله باتيلي مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيسًا لبعثتها وتتطلع للعمل معًا في إطار رؤية دولة الإمارات الداعمة للجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ليبيا، بما يُلبي تطلعات وآمال شعبها الشقيق».

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي “عبد الله باتيلي” ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد قرابة 9 أشهر من شغور المنصب، بسبب عدم اتفاق الدول الأعضاء في مجلس الأمن على عدد من المرشحين.