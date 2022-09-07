الشهوبي يبحث عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريعها في ليبيا

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريعها في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، الثلاثاء، بسفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، وفق منشور عبر منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة على «فيسبوك».

– العبدلي والسفير التركي يحثان الشركات التركية على إنجاز المشاريع المتعاقدة عليها

وأفاد المنشور بأن الوزير بحث مع السفير التركي تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال قطاع المواصلات، واستئناف الرحلات الجوية للخطوط التركية.

وفي سياق تطور العلاقات بين البلدين، قدمت شركة «Eris insaat» التركية، في فبراير الماضي، عروضًا في مجال الاستثمار والإعمار في ليبيا، وذلك باعتبارها شركة قابضة تضم نحو 17 شركة، متخصصة في مجال الإعمار والصيانة وإنشاء البنية التحتية.