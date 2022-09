عون يشارك في الاجتماع الـ(32) لوزراء النفط والغاز لدول الأعضاء في منظمة أوبك

ليبيا – شارك وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد محمد عون في الاجتماع الثاني والثلاثين (32) لوزراء النفط والغاز لدول الأعضاء فى منظمة أوبك، وكذلك الدول غير الأعضاء، عبر تقنية الزوم، وبحضور المدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية بالوزارة محافظ ليبيا لدى الأوبك مصطفى عبدالله بن عيسى.

وتمت مناقشة العديد من المواضيع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة حسب جدول الأعمال المطروح، والتي تهم سير عمل المنظمة، بالإضافة إلى الاتفاق على إلغاء زيادة الإنتاج المقدرة بمئة ألف برميل (100.000) برميل يوميًا لشهر أكتوبر، ليبقى الإنتاج كما هو عليه فى أغسطس الماضي، مع استثناء دولة ليبيا من إلغاء الزيادة التي تمّ الإتفاق عليها.

وفى نهاية الاجتماع اتفق الأعضاء على أن يكون الاجتماع الثالث والثلاثون (33) بتاريخ 5 أكتوبر 2022.

