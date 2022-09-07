قشوط: تمكن المجموعات المتطرفة من السيطرة على طرابلس سيجعلها مهددة

قال المحلل السياسي ” محمد قشوط “، إن الخطر الأكبر الذي تواجهه طرابلس العاصمة اليوم يتمثل في حالة التنافس التي بدأت تظهر ملامحها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوكالة سبوتنيك ، رأى فيها أن الصراع الحاصل ما بين المشروع التركي الساعي لإحكام السيطرة وضمان ولاء الميليشيات لصالحه، والمشروع القطري الذي عاد من بوابة عودة عبدالحكيم بلحاج لطرابلس ومساعيه الرامية لإعادة توحيد صف المليشيات المتطرفة، مثل “سرايا الدفاع عن بنغازي” و”مجالس الشورى” وبعض الميليشيات من مدينة الزاوية بقيادة محمود بن رجب. وفقا لقوله ..

كما لفت إلى أن “تمكن المجموعات المتطرفة من السيطرة على طرابلس سيجعلها مهددة بسيناريو مشابه لما حدث في مدينة بنغازي، حين سيطرت عليها التنظيمات المتطرفة“.

وأضاف قشوط ، أن تكرار سيناريو بنغازي في طرابلس يهدد دول الجوار بشكل مباشر، وهو ما لن تسمح به الدول الإقليمية ودول الجوار التي تصبح مهددة بشكل مباشر.