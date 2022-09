ليبيا – أكد الباحث الاقتصادي حسين البوعيشي أن ليبيا تعاني من ركود اقتصادي منذ عام 2019، والآن نعاني من ركود مصحوب بالتضخم.

البوعيشي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” قال: “المواطن يواجه أزمات معيشية متلاحقة، أولها ضعف القدرة الشرائية للدينار، مع الغلاء المتواصل في الأسعار وعدم الاستقرار الأمني”.

