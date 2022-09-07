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الخارجية السودانية تواصل جهودها لإجلاء مواطنيها من ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعة

أكدت وزارة الخارجية السودانية أنها تواصل جهودها لإجلاء كل مواطنيها الراغبين في العودة الطوعية من ليبيا وذلك عبر تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والجهات ذات الصلة الأخرى.

ووفق وكالة الأنباء السودانيةسونا، قالت الخارجية السودانية أنه من المقرر وصول طائرة من طرابلس مساء اليوم الثلاثاء على متنها 165 مواطنًا سودانيًا من الراغبين في العودة طوعيًا من ليبيا.

وأضافت الخارجية السودانية أنها نظمت حوالي 6 رحلات عودة طوعية من طرابلس منذ مطلع هذا العام في إطار برنامج العودة الطوعية حيث عادةً ما يفوق عدد العائدين ألف مواطن سوداني.

الوسوم

#المنظمة الدولية للهجرة ُ#ليبيا #وزارة الخارجية السودانية السودان

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الوطن الليبية

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