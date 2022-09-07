الجدال: الإرهابي “بلحاج” سيحوّل ليبيا إلى أفغانستان

الوطن|رصد

حذّر أستاذ العلوم السياسية المختار الجدال من سيناريو تكليف الإرهابي عبدالحكيم بلحاج، بتشكيل حكومة مصغّرة في ليبيا تحت رعاية كل من تركيا وقطر.

وأكد الجدال عبر “فيسبوك”، أن مصير ليبيا حال حدوث ذلك الأمر سيكون كمصير أفغانستان، وأن بلحاج سيُمكّن أتباعه ولن يجري الانتخابات بأي شكل من الأشكال.

ولفت الجدال إلى أن بلحاج معروف لدى الليبين بانحداره من تنظيم القاعدة وخروجه من سجن جونتنامو عبر صفقة في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة، ثم قامت قطر عام2011م بتجنيده في ثورة فبراير حتى يسلّمها أرشيف المخابرات الليبية.

واستذكر الجدال عدة محطات من حياة بلحاج، ومنها تسليمه سلاحه لرئيس المجلس الانتقالي في ساحة الكيش، عبر مشهد”درامي”، وتأسيسه حزبا سياسيا تحت اسم الوطن، ثم ظهوره بشخصية رجل الأعمال الذي يدير شركة الأجنحة الجالبة للمرتزقة.

وفي ختام حديثه دعا الجدال الليبيين إلى التيقّظ لما يحاك ضدهم بحجة أن بلحاج قادر على توفير الأمن والاستقرار برعاية تركية قطرية، نظراً إلى تاريخه النضالي في القاعدة والمقاتلة وسيارة الإسعاف، على حدّ تعبير الجدال.