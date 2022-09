ليبيا – أكدت مصلحة الجمارك الليبية إعدام كمية كبيرة من الحبوب الهلوسة تقدر بـ 123900 قرص 8260 شريطًا، وذلك في إطار التعاون المستمر بين قسم مكافحة التهريب والمخدرات الشاطئ والأجهزة الأمنية الاخرى.

مصلحة الجمارك أوضحت أنه تم ضبط الكمية من قبل دورية مشتركة بين أعضاء قسم المكافحة وأمر الدوريات الصحراوية.

وأشارت إلى أنه وبعد استيفاء الإجراءات المتعلقة بالنيابة وبإشراف مباشر من وكيل النيابة العامة تم إتلاف الشحنة والتخلص من هذه السموم.

The post إعدام ما يقارب الـ 124 ألف قرص من الحبوب المهلوسة بمنطقة الشاطئ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية