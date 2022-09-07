نواب عن المنطقة الغربية: نحمل الدبيبة أي تصعيد عسكري بورشفانة

الوطن|رصد

قال أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية والجبل، إنهم يتابعون بقلق كبير تصريحات الغرفة المشتركة والتي من شأنها قد تؤدي إلى تصعيد عسكري مسلح في منطقة ورشفانة والتي تهدد باقتحام المنطقة مستخدمين في سبيل ذلك الطيران، وإرهاب وترويع الأمنين، وزيادة تمزيق النسيج الاجتماعي وإدخالنا في حروب أهلية والتي سوف تتسبب كذلك برجوع المنطقة إلى مثلث الظلام مرة أخرى وتزايد حالات القتل والخطف والابتزاز كما شهدتها سابقا في سنوات عانينا منها جميعنا.

وحمل الأعضاء البعثة الأممية ومجلس الأمن عما سوف يحدث من هذه المجازر، محملين “الميليشيات” المؤتمرة بإمرة عبد الحميد الدبيبة مغبة هذا الفعل الذي لا يحمد عقباه.