العوامي: انطلاق برنامج الكشف الطبي والتطعيم لتلاميذ الصف الأول الابتدائي الجدد بمدينة بنغازي

ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي أحمد العوامي انطلاق في مدينة بنغازي برنامج الكشف الطبي والتطعيم لتلاميذ الصف الأول الابتدائي الجدد مواليد 2016.

العوامي أوضح في تصريح لمنصة “فواصل” أن البرنامج يجرى بالعيادات المجمعة والمراكز الصحية التي تقدم خدمات الصحة المدرسية وبعض المدارس.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن قياس الطول والوزن والكشف على النظر والأسنان والاطمئنان على صحة الطفل العامة، وإعطاء الطعم الرباعي الواقي من الكزاز والخناق والسعال الديكي وشلل الأطفال، وإصدار بطاقة صحية للتلميذ.

