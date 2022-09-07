اللافي: ترأس اجتماعات الجامعة العربية يبعث برسالة إيجابية حول دور ليبيا في المنطقة

اعتبر النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أن ترأس ليبيا اجتماعات الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، يبعث برسالة إيجابية حول دور ليبيا في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بمنصة “تويتر” قال فيها: نبارك لبلادنا ترأسها لاجتماعات الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، والتي ترأستها وزيرة الخارجية كأول امراءة تترأس دورة عادية.

وأضاف قائلا: نأمل أن توفق في إدارتها، وهو أمر يبعث برسالة إيجابية حول دور ليبيا في المنطقة، ودعمها للمرأة.

مختتما تدوينتة قائلا: نتمنى أن نوفق قريباً في إقامة الدولة المدنية..

وترأست وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ” نجلاء المنقوش” ، أمس الثلاثاء الدورة العامة الـ158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة.